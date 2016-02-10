С начала операции войск Асада и российской авиации в Алеппо погибли 500 человек

Об этом говорится в заявлении Сирийского центра мониторинга за соблюдением прав человека, передает Би-би-си. В числе погибших 23 ребенка - они были убиты в результате ударов российской авиации, говорится в сообщении Центра.

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Между тем, представитель российского министерства иностранных дел Мария Захарова отвергла обвинения США в том, что действия российских военных в Сирии вызвали гуманитарный кризис в стране. "Я считаю, что удары ВКС создают прекрасную атмосферу борьбы с терроризмом", - сказала она.

3 февраля сирийские правительственные войска прорвали блокаду двух населенных пунктов Нобуль и Эз-Захр на северо-западе Алеппо, которые находятся на пути снабжения повстанцев.