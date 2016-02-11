Завтра ветер в Украине наконец-то стихнет, днем температура поднимется до 8 градусов тепла

12 февраля атмосферный фронт покинет пределы Украины, поэтому будет преобладать сухая погода, ветер стихнет, лишь ночью на востоке ожидаются сильные дожди и мокрый снег, передает Opogode.ua.

В течение дня температура воздуха составит 2-8 градусов тепла, ночью ожидается от 3 тепла до 3 мороза.

В западной части ожидается сухая погода. Температура воздуха ночью 0-4 тепла, днем ​​2-7 градусов тепла.

В северных областях осадков не предвидится. Температура воздуха ночью от 3 тепла до 3 мороза, днем ​​2-7 градусов тепла.

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В центральной части будет господствовать сухая погода. Температура воздуха ночью от 3 тепла до 2 мороза, днем ​​2-8 градусов тепла.

В восточных областях ночью ожидаются сильные дожди и мокрый снег, днем ​​- без существенных осадков. Температура воздуха ночью от 3 тепла до 2 градусов мороза, днем ​​0-4 градуса тепла.

В южной части осадки маловероятны, только днем ​​в Крыму - небольшой дождь. Температура воздуха ночью 0-4 тепла, днем ​​3-9 градусов тепла.

В Киеве 12 февраля - прекращение осадков, ослабление ветра. Температура воздуха ночью около нуля, днем ​​ожидается 2-4 градуса тепла.

Ветер в Украине юго-западный, 5-12, ночью на востоке местами порывы 15-20 м/с.