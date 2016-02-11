Завтра ветер в Украине наконец-то стихнет, днем температура поднимется до 8 градусов тепла
Ветер юго-западный, 5-12, ночью на востоке местами порывы 15-20 м/с.
12 февраля атмосферный фронт покинет пределы Украины, поэтому будет преобладать сухая погода, ветер стихнет, лишь ночью на востоке ожидаются сильные дожди и мокрый снег, передает Opogode.ua.
В течение дня температура воздуха составит 2-8 градусов тепла, ночью ожидается от 3 тепла до 3 мороза.
В западной части ожидается сухая погода. Температура воздуха ночью 0-4 тепла, днем 2-7 градусов тепла.
В северных областях осадков не предвидится. Температура воздуха ночью от 3 тепла до 3 мороза, днем 2-7 градусов тепла.
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В центральной части будет господствовать сухая погода. Температура воздуха ночью от 3 тепла до 2 мороза, днем 2-8 градусов тепла.
В восточных областях ночью ожидаются сильные дожди и мокрый снег, днем - без существенных осадков. Температура воздуха ночью от 3 тепла до 2 градусов мороза, днем 0-4 градуса тепла.
В южной части осадки маловероятны, только днем в Крыму - небольшой дождь. Температура воздуха ночью 0-4 тепла, днем 3-9 градусов тепла.
В Киеве 12 февраля - прекращение осадков, ослабление ветра. Температура воздуха ночью около нуля, днем ожидается 2-4 градуса тепла.
Ветер в Украине юго-западный, 5-12, ночью на востоке местами порывы 15-20 м/с.