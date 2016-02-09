Вирус пандемического гриппа, циркулирующего в Украине, очень агрессивен и поражает молодых людей - Минздрав

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщила руководитель Украинского центра по контролю и мониторингу заболеваний Минздрава Украины Любовь Некрасова.

По ее словам, медиков очень волнует тот факт, что среди 246 больных, которые умерли в Украине в результате гриппа, у 98 не было сопутствующих патологий.

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"Особенностью этого эпидсезона является то, что болеют в основном взрослые (от 30 до 64 лет). В прошлые годы 70-75% заболевших - дети от 7 до 14 лет. Еще одной особенностью по смертности от гриппа является то, что умерло больше мужчин - 137 (женщин - 109). 40% людей, которые погибли от гриппа, не имели сопутствующих заболеваний (не принадлежали к группам риска). Это свидетельствует, что вирус очень вірулентный и агрессивный - поражает в первые дни молодых людей. Зарегистрировано два семейных случая с летальными последствиями: в Черновцах погибли муж и жена, в Донецкой области почти одновременно - отец и дочь", - сказала Некрасова.

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В то же время эксперт подчеркнула, что ситуация с заболеваемостью гриппом в Украине стабилизируется.

"Рассчитываем, что на этой неделе показатели заболеваемости будут снижаться. О второй волне говорить еще рано. Ситуацию следует проанализировать - циркуляция такого агрессивного вируса вносит коррективы", - подчеркнула Некрасова.

В свою очередь директор департамента общественного здоровья Минщдрава Украины Светлана Осташко сообщила, что с начала эпидсезона гриппом и ОРВИ в Украине переболели более 3,5 млн человек.

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"Показатели заболеваемость на грипп и ОРВИ на 45% выше, чем прошлогодние. На 7 февраля зарегистрировано 345 тысяч больных, госпитализированы 145 тысяч. Более половины из них – дети до 17 лет. В целом ситуация улучшается, количество регионов с превышением эпидпорога уменьшилась с 19 до 15", - сказала Осташко.