В Кировограде зафиксирован пятый случай смерти от пандемического гриппа

Как сообщили УНИАН в Госсанэпидслужбе в Кировоградской области, за неделю (1-7 февраля) за медицинской помощью обратилось 7468 жителей области, из них 4179 - взрослых и 3289 детей. В больницы области госпитализированы 714 больных, из них детей - 427.

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По результатам исследований вирусологической лаборатории ГУ «Кировоградский областной лабораторный центр Госсанэпидслужбы Украины» среди обследованных больных у 8 обнаружены антигены вируса гриппа типа А (H1N1), у 12 больных - другие респираторные вирусы парагриппа - 7, РС-вирусы - 3, аденовирус - 2. Заболеваемость ОРВИ и гриппом в целом по области уменьшилась на 19%, в т.ч. среди детей на 21%, в первую очередь, за счет снижения заболеваемости на административных территориях, где в течение двух недель продолжались ограничительные противоэпидемические мероприятия в школах.

В то же время, на 12 админтерриториях эпидемическая ситуация с ОРВИ остается неблагополучной: не отмечено снижение заболеваемости и остается превышение эпидпорога более чем на 50%. Хуже всего ситуация в Гайворонском, Добровеличевском, Знаменском, Новоукраинском, Новоархангельском, Онуфриевском, Ульяновском, Новомиргородском районах.

Как сообщал УНИАН, в школах Кировограда 8 февраля возобновилось обучение, которое было приостановлено с 18 января в связи с ростом уровня заболеваемости гриппом и ОРВИ.

По состоянию на 8 февраля в Украине зарегистрировано 220 смертей от гриппа.