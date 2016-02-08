В Украине зарегистрированы уже 220 смертей от гриппа – Минздрав

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.

"С начала эпидемического сезона, по оперативным данным, зарегистрировано 220 лабораторно подтвержденных летальных исходов от гриппа, из них 3 детей в возрасте до 17 лет и 1 летальный случай среди беременных", - говорится в сообщении.

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Больше всего летальных случаев в Одесской области – 38, в Харьковской – 15, Винницкой – 13, Запорожской – 12, в Черкасской – 14, Ровенской – 14 и Киеве – 14.

Отмечается, что за медицинской помощью своевременно обратились лишь треть умерших. Анализ летальных случаев показал, что все погибшие не имели прививок против гриппа.

Кроме того, как сообщает Минздрав, всего по Украине с начала эпидемического сезона госпитализированы с предварительными диагнозами "Грипп" и "Острая респираторная вирусная инфекция" почти 132 тыс. человек (3,9% от заболевших), из них 67,7% составляют дети в возрасте до 17 лет.

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В течение последних суток госпитализированы почти 3 тыс. человек, из них 1,5 тыс. – дети до 17 лет.

Также в Минздраве отмечают, что на четвертой неделе 2016 года в 19 областях и городе Киеве показатели заболеваемости гриппом превысили эпидемические пороги, из них в 11 областях – более чем на 50%. В 5 регионах страны эпидемические пороги находятся в пределах от -4,0% в Донецкой, до -42,1% в Ивано-Франковской областях.