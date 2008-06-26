Варшавская фондовая биржа открыла представительство в Украине

Варшавская фондовая биржа (WSE) первой из иностранных площадок открыла сегодня представительство в Украине.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам президент WSE Людвиг СОБОЛЕВСКИЙ.

«WSE имеет много преимуществ для украинских компаний, которые планируют получить внешний капитал для своего развития. Мы гарантируем компаниям доступ к иностранному капиталу при намного меньших расходах, по сравнению с другими европейскими фондовыми биржами», - сказал Л.СОБОЛЕВСКИЙ.

«Мы знаем потенциал украинского рынка и осознаем, что тесное сотрудничество будет полезным для обеих стран», - добавил он.

Л.СОБОЛЕВСКИЙ также сообщил, что представительство WSE в Украине открыло официальную интернет-страницу.

Говоря о перспективах размещения украинских компаний на Варшавской фондовой бирже, президент WSE отметил, что «можно было бы считать успехом, если бы до конца этого года на WSE разместились две - три украинские компании».

Справка УНИАН. На сегодня на WSE котируются почти 400 компаний. По количеству выходов на регулированный рынок в 2007 году WSE заняла 2-е место в Европе. За неполный год со времени основания фондового рынка NewConnect в его листинге насчитывается более 60 компаний, а по количеству зарегистрированных компаний NewConnect находится на 5-м месте среди альтернативных европейских рынков.

Более 30% инвесторов WSE – иностранные инвесторы. Треть всех инвесторов – профессиональные инвестиционные и пенсионные фонды.