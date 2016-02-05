Юные гимнастки из Украины после соревнований застряли в Канаде из-за недобросовестного туроператора
Юные художественные гимнастки и их тренеры, которые завоевали призовые места на соревнованиях в Торонто, улетели в Украину после того, как 2 февраля не смогли сесть на рейс в связи с аннуляцией билетов.
Об этом сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел Украины.
"Наши соотечественники планировали вылететь в Украину 2 февраля, однако вследствие недобросовестных действий украинского туроператора имеющиеся у них обратные авиабилеты были аннулированы, что заставило их обратиться за помощью к Генконсульству Украины в Торонто", - рассказывают в ведомстве.
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Они были оперативно обеспечены жильем и питанием, за счет украинской общины в Канаде им были приобретены новые авиабилеты в Киев и сегодня они улетели в Украину.
Пересадку на рейс в Стамбуле обеспечило Генеральное консульство Украины в Стамбуле.
Друзі, час від часу ми розповідаємо Вам історії з буднів консульської служби #МЗС України.Сьогодні у нас їх буде дві....Опубліковано Міністерство закордонних справ України / MFA of Ukraine 5 лютого 2016 р.