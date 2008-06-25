Медведев: США и американский доллар стали источником проблем

Падение курса американского доллара привело к тому, что эта валюта стала в настоящее время международной проблемой. С таким заявлением выступил президент России Дмитрий Медведев, отвечая на вопросы журналистов агентства Reuters.

По словам президента, решение о судьбе доллара должны принимать в США, однако другие страны должны стремиться к тому, чтобы международная финансовая система стала мультивалютной. Таким образом можно будет избежать рисков, связанных с падением курса одной валюты.

Ранее президент России уже высказывался о финансовом кризисе, который разразился в развитых странах и стал одной из причин падения курса доллара. По мнению Дмитрия Медведева, высказанному на Петербургском международном экономическом форуме, в кризисе в значительной степени виноваты именно США, так как реальные возможности этой страны сейчас не соответствуют занимаемой ею позицией в международной финансовой системе.

Лента.ру