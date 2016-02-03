Организатор "эвакуации" Януковича в РФ назначен губернатором Тульской области - СМИ

Генерал-майор Алексей Дюмин разработал и руководил операцией по "спасению" четвертого президента Украины Виктора Януковича, когда тот бежал в Россию во время Революции Достоинства. Об этом, ссылаясь на близкие к российскому Генштабу источники, пишет "КоммерсантЪ".

Читайте такжеБывший советник Путина рассказал СМИ о трех попытках Кремля захватить Крым

По словам собеседника издания, в 2014 году Алексей Дюмин получил звание генерал-майора и возглавил Силы специальных операций — закрытое подразделение, сыгравшее одну из ключевых ролей в аннексии Крыма Россией. Источник отметил, что Дюмин справился с поставленными задачами "просто блестяще".

В частности, именно под его руководством была разработана и проведена в ночь на 23 февраля 2014 года экстренная "эвакуация" экс-президента Украины Виктора Януковича в РФ: "спецслужбы были готовы эвакуировать его воздушным, морским или сухопутным путем".

В свою очередь российский лидер Путин высоко оценил действия подчиненных Дюмина, который впоследствии получил повышение по службе: стал начальником Главного штаба и первым заместителем главкома сухопутных войск РФ Олега Салюкова.

По информации "Ъ", назначение генерала Дюмина на пост замминистра произошло по личному указанию президента.

2 феврала 2016 года Дюмин был назначен и.о. губернатора Тульской области РФ.

Напомним, в пропагандисткой ленте "Путь на Родину" президент РФ Путин рассказывает о том, как помог Януковичу бежать в Россию: "наши службы радионаблюдения по сути начали вести его кортеж" и каждый раз когда он выходил на связь по телефону, фиксировали его местоположение.