Организатор "эвакуации" Януковича в РФ назначен губернатором Тульской области - СМИ
Также он стоял во главе закрытого подразделения, которое сыграло одну из ключевых ролей в аннексии Крыма.
Генерал-майор Алексей Дюмин разработал и руководил операцией по "спасению" четвертого президента Украины Виктора Януковича, когда тот бежал в Россию во время Революции Достоинства. Об этом, ссылаясь на близкие к российскому Генштабу источники, пишет "КоммерсантЪ".
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По словам собеседника издания, в 2014 году Алексей Дюмин получил звание генерал-майора и возглавил Силы специальных операций — закрытое подразделение, сыгравшее одну из ключевых ролей в аннексии Крыма Россией. Источник отметил, что Дюмин справился с поставленными задачами "просто блестяще".
В частности, именно под его руководством была разработана и проведена в ночь на 23 февраля 2014 года экстренная "эвакуация" экс-президента Украины Виктора Януковича в РФ: "спецслужбы были готовы эвакуировать его воздушным, морским или сухопутным путем".
В свою очередь российский лидер Путин высоко оценил действия подчиненных Дюмина, который впоследствии получил повышение по службе: стал начальником Главного штаба и первым заместителем главкома сухопутных войск РФ Олега Салюкова.
По информации "Ъ", назначение генерала Дюмина на пост замминистра произошло по личному указанию президента.
2 феврала 2016 года Дюмин был назначен и.о. губернатора Тульской области РФ.
Напомним, в пропагандисткой ленте "Путь на Родину" президент РФ Путин рассказывает о том, как помог Януковичу бежать в Россию: "наши службы радионаблюдения по сути начали вести его кортеж" и каждый раз когда он выходил на связь по телефону, фиксировали его местоположение.