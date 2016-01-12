СМИ нашли имение Януковича в российском Ростове

Соседями разыскиваемого украинца является полковник ФСБ, состоятельные бизнесмены, советник губернатора и мэр одного из российских городов

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Отмечается, что журналисты приехали по адресу, который дал сам Янукович, когда приглашал для проведения с ним следственных действий сотрудников украинской Генпрокуратуры. О месте расположения дома рассказали в окружении самого беглеца.

Коттеджный городок из семи домов расположен за большим забором и граничит с юридическим институтом российского МВД, который в народе называют просто "школа полиции".

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Местные жители называют городок VIP-поселением. Эта территория бдительно охраняется, ворота открывают только для хозяев имений. Купить здешнее жилье можно за 60 млн российских рублей, что равняется почти миллиону евро.

Один из жителей самого коттеджного городка подтвердил в телефонном разговоре, что в одном из домов живет бывший украинский чиновник. Однако уточнить, где именно поселился Янукович, он не смог.

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Одновременно указанная Януковичем для следователей ГПУ адрес на общедоступных картах коттеджного городка не обозначена. Скорее всего, это связано с секретностью.

Тем временем решается судьба украинской собственности бывшего чиновника. Так, на днях стало известно, что недостроенный дворец Януковича на мысе Айя в анексованому Крыму будет передан управлению делами президента РФ. Изначально планировалось, что дворец достанется Севастополю. Там хотели обустроить санаторий или пансионат.