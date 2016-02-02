В судебном заседании по делу Корбана объявлен перерыв до утра 3 февраля

Как передает корреспондент УНИАН, после перерыва председательствующий по делу зачитал апелляционные требования адвокатов Корбана.

В них они просят отменить решение Днепровского районного суда столицы о взятии Корбана под стражу как незаконное, а также возражения относительно этих требований со стороны прокуратуры, представители которой не видят оснований для отмены решения суда первой инстанции.

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После этого председательствующий поставил на обсуждение вопрос относительно перерыва в судебном заседании в связи с окончанием рабочего дня и длительностью сегодняшнего заседание (с 11.00).

Адвокаты Корбана заявили, что они полагаются на усмотрение суда по этому вопросу, хотя готовы в случае необходимости заседать еще больше суток, как в свое время это было в Днепровском райсуде.

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Сам Корбан также заверил, что он может в случае необходимости участвовать в судебном заседании и без перерыва.

Представители прокуратуры заявили, что полагаются на мнение суда по этому вопросу.

В результате суд принял решение о перерыве в судебном заседании.

Справка УНИАН. Корбан был задержан 31 октября 2015 года в Днепропетровске. Впоследствии силовики перевезли его в Киев.

Печерский райсуд Киева вынес решение о домашнем аресте Корбана на два месяца - до 31 декабря 2015 года.

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Между тем, 28 декабря судья Днепровского райсуда столицы Николай Чаус удовлетворил ходатайство прокуратуры о взятии Корбана под стражу сроком на 60 суток. При этом судья не учел аргументов защитников о том, что Корбану 25 декабря в Институте им. Амосова сделали операцию - двойное стентирование, и он должен находиться в медицинском учреждении под наблюдением врачей.

Адвокаты подали апелляцию на решение Днепровского райсуда столицы о взятии Корбана под стражу. Рассмотрение апелляции началось 5 января.