Лидер партии "Украинское объединение патриотов - УКРОП" Геннадий Корбан назвал ложью обвинения прокуратуры о якобы организации им преступной группировки.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Корбан сказал журналистам.

"Я хочу всем напомнить, как вела себя прокуратура во времена Януковича, когда судили Тимошенко... На Тимошенко вешали заказные убийства, газовые схемы, и при этом прокуратура так же цинично, как сегодня это делает Куценко, так же они выходили... и политика высокого масштаба обливали грязью с ног до головы", - заявил Корбан.

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При этом лидер «УКРОПа» напомнил, что прокуратура обвиняет его в том, что якобы он возглавлял преступную группировку.

"Я возглавлял Днепропетровскую администрацию в качестве вице-губернатора и защищал страну. Называется ли это организованной преступной группировкой - защита страны, думайте сами", - заявил Корбан.

Лидер «УКРОПа» подчеркнул, что все обвинения против него являются ложью и провокацией.

"Все эти «записки сумасшедшего», которые они показывают, это тоже самое - ложь. У меня дома никогда не было ни «черной» бухгалтерии, ни «серой» бухгалтерии", - заявил Корбан.

Как сообщал УНИАН, 31 октября 2015 года Корбана задержала СБУ, объявив ему о подозрении по ряду статей Уголовного кодекса, среди которых создание преступной группировки.

Позже в Генпрокуратуре заявили, что во время обысков дома у Корбана якобы была изъята "черная бухгалтерия" по выплатам народным депутатам.

5 января адвокат Корбана Оксана Томчук сообщила заявила, что Генпрокуратура открыла уголовное производство в отношении Куценко и следователя по особо важным делам Главного следственного управления ГПУ Николая Макеева,

По ее словам, в письме от Генпрокуратуры указано, что 28 декабря по поручению начальника 3-го следственного отдела Управления по расследованию особо важных дел Главного следственного управления ГПУ Литвинюка начато досудебное расследование по уголовному производству по факту превышения служебных полномочий прокурором ГПУ Куценко и следователем Макеевым.

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Томчук пояснила, что речь идет о ее заявлении, которое она подавала по результатам первого брифинга (1 ноября) представителей Генпрокуратуры после задержания Корбана. "Речь шла о том, что якобы у моего подзащитного были изъяты какие-то мифические вещи, в частности, речь шла о якобы оружии... О том, что изымались денежные средства... То есть все те вещи, которые не изымались у господина Корбана согласно любым протоколам, когда были проведены у него обыски", - сказала Томчук. В связи с этим сторона защиты обращалась по поводу незаконных действий этих должностных лиц. Также она сообщила, что Куценко и Макеев обнародовали материалы, которые во время обыска у Корбана не изымались.

В свою очередь 22 января Куценко заявил об отсутствии какого-либо уголовного производства в отношении него и Макеева.