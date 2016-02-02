В Харькове к 2 годам тюрьмы приговорили боевика из банды террориста Мозгового

Об этом УНИАН сообщил начальник пресс-центра управления СБУ в Харьковской области Владислав Абдула.

По его сведениям, в ходе следствия было установлено, что 48-летний местный житель с июля по декабрь 2013 года принимал активное участие в деятельности незаконного вооруженного формирования, контролировавшегося террористом Мозговым.

Позже мужчину зачислили в состав отдельной диверсионной группы и в начале января 2015 года направили в Харьковскую область для совершения терактов.

Абдула напомнил, что сотрудники СБУ задержали злоумышленника и других членов ДРГ во время спецоперации 12 февраля 2015 года.

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Уголовное производство велось следственным управлением управления СБУ в Харьковской области.

В конце января Московский райсуд Харькова вынес боевику приговор.

Мужчина признан виновным по ч. 2 ст. 260 (участие в деятельности не предусмотренных законом вооруженных формирований), ч. 2 ст. 110 (умышленные действия, совершенные с целью изменения границ и государственной границы Украины), ч. 1 ст. 263 (незаконное хранение боеприпасов) УК.

Абдула добавил, что в отношении других участников ДРГ уже вынесены обвинительные приговоры с реальными сроками лишения свободы или продолжается судебное разбирательство. Один из злоумышленников находится на территории России, объявлен в розыск.

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