Томбинский: в ЕС пока нет негативных сигналов в отношении трудовых мигрантов из Украины

Об этом сообщил глава представительства Евросоюза в Украине Ян Томбинский во время встречи со студентами Национального авиационного университета.

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"В последнее время мы не слышали никаких сигналов о негативном мнении относительно миграции работников из Украины на европейское пространство", - заявил Ян Томбинский. При этом он сказал, что Европа нуждается в рабочей силе. По его убеждению, украинцы хорошо адаптируются к условиям в Евросоюзе.

Ян Томбинский отметил, что только в Польше работают сотни тысяч украинцев. "И это не влияет (отрицательно) на общественное мнение людей", - сказал посол, отметив, что трудовые мигранты приносят пользу Польше.

По его словам, в Польше заинтересованы принять большее количество украинцев на официальные контракты. В связи с чем важно, чтобы украинцы работали на легальных основаниях.

Кроме того, он отметил, что могут появиться обстоятельства, когда мнение относительно трудовых мигрантов из Украины в ЕС может измениться.

Ян Томбинский вспомнил, что в середине 2000-х велись дебаты о том, что за короткое время в Португалию приехало 100 тыс. украинцев. Дискуссии касались путей интеграции украинцев в португальское общество.

Ян Томбинский отметил, что было много критиков по поводу необходимости интеграции украинцев, но время показало, что они хорошо интегрировались в португальское общество. "Эти мигранты, они работают на благо тех стран, в которых они находятся", - заявил дипломат.