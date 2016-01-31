Спасатели предупредили украинцев о неустойчивых погодных условиях

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины.

«Неустойчивые погодные условия – оттепель днем и заморозки ночью и значительное накопление снежного покрова на кровлях зданий способствуют активному образованию сосулек и приводят к сползанию снега, особенно со старых домов с наклонной крышей, выступающих архитектурных частей зданий», - говорится в сообщении.

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Так, ГСЧС обращается к гражданам с просьбой придерживаться элементарных правил безопасности во время пребывания на улице: проходя мимо дома или возле высоких деревьев, необходимо убедиться в отсутствии угрозы падения ледовых наростов; не следует ходить под крышей зданий, а также под балконами, где нависли сосульки; пешеходам не стоит заходить за пределы установленных ограждений, а в местах их отсутствия следует самому обратить внимание на наличие опасных образований из льда и снега на крышах домов; по возможности следует держаться на расстоянии 3-5 метров от домов и других сооружений, выбирая наиболее безопасный маршрут движения по улицам города.