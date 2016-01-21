Последствия непогоды: в Украине обесточены почти 80 населенных пунктов
08:44, 21 января 2016Общество
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В Украине по состоянию на утро 21 января остаются обесточенными в результате непогоды 78 населенных пунктов в трех областях.
В Украине бушует непогода / Фото УНИАН
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.
В частности, в Херсонской области без электроснабжения 72 н.п., в Николаевской - 5 н.п, в Одесской - 1.
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К восстановлению энергоснабжения населенных пунктов привлечены бригады облэнерго.
Как сообщал УНИАН, по состоянию на утро 20 января без электричества были 129 населенных пунктов в 5 областях, обесточенных в ночь с 17 на 18 января в результате сложных погодных условий (порывы ветра, налипание снега и обледенение).
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