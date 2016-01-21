Последствия непогоды: в Украине обесточены почти 80 населенных пунктов

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

В частности, в Херсонской области без электроснабжения 72 н.п., в Николаевской - 5 н.п, в Одесской - 1.

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К восстановлению энергоснабжения населенных пунктов привлечены бригады облэнерго.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на утро 20 января без электричества были 129 населенных пунктов в 5 областях, обесточенных в ночь с 17 на 18 января в результате сложных погодных условий (порывы ветра, налипание снега и обледенение).