На Луганщине задержали террориста, сдававшего "командирам" проукраинских жителей (видео)

Как сообщает пресс-центр СБУ, летом 2014 года боевик с оружием в руках нес службу на блокпосту в поселке Светличное на Луганщине. Вместе с другими боевиками он выявлял проукраински настроенных жителей и передавал "командирам", которые вывозили их в неизвестном направлении.

Во время наступления сил антитеррористической операции боевик со своим подразделением отступил в направлении Луганска. Впоследствии, разочаровавшись в целесообразности создания «Новороссии», оставил оружие и вернулся домой, где скрывался от правоохранительных органов.

Боевика и задокументированные СБУ материалы его противоправной деятельности переданы в полицию для открытия уголовного производства по ч. 2 ст. 260 Уголовного кодекса Украины.

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Кроме того, СБУ сообщает, что в Волновахском районе Донецкой области сотрудники спецслужбы задержали информатора террористической организации "ДНР".

Местный житель был завербован представителем диверсионного подразделения так называемого батальона "Легион" в октябре прошлого года. Он согласился предоставлять кураторам данные о перемещении сил и техники антитеррористической операции в Волновахском районе.

В декабре информатор получил новое задание, по которыму передавал сведения о дислокации подразделений Вооруженных сил Украины в Угледаре, Волновахе и т.д.

Открыто уголовное производство по ст. 256 Уголовного кодекса Украины. Продолжаются оперативно-следственные действия.