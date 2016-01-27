В Сумах суд отпустил под личное обязательство подозреваемого в мошенничестве экс-главу ОГА

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе прокуратуры Сумской области.

Комментируя решение суда, пресс-секретарь областной прокуратуры Наталья Науменко отметила, что прокуратура категорически не согласна с мерой пресечения, избранным Шульге, однако лишена возможности его обжаловать.

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"Сегодня Заречный районный суд г. Сумы отклонил ходатайство прокуратуры Сумской области об избрании бывшему народному депутату Украины меры пресечения в виде залога в размере 1,28 млн грн и назначил подозреваемому меру пресечения в виде личного обязательства, обязав его прибывать к следователю прокуратуры один раз в неделю, сообщать об изменении места жительства и сдать заграничный паспорт. Прокуратура категорически не согласна с таким решением суда, однако, согласно ст. 309 УПК Украины оно обжалованию не подлежит. Вместе с тем суд признал обоснованным уведомление о подозрении указанному лицу", - отметила Науменко.

Как сообщал УНИАН, прокуратура Сумской области подозревает народного депутата Украины VII созыва, экс-председателя ОГА Владимира Шульгу в ряде служебных преступлений.

20 января ему сообщено о подозрении в совершении уголовных правонарушений по ч. 4 ст. 190 (мошенничество), ч. 2 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) и ч. 1 ст. 366 (служебный подлог) УКУ.

Установлено, что в июле 2014 года подозреваемый, занимая должность председателя Сумской ОГА и будучи народным депутатом Украины, получил заработную плату за период времени, когда фактически находился за пределами Украины с частной целью, подделав официальные документы о якобы служебной командировке в город Киев. За фиктивную командировку в Киев, во время которой он фактически находился в Австралии и Вануату, Шульге насчитали около 5 тыс. грн.

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Кроме того, экс-председатель ОГА в ноябре 2014 г. путем обмана и злоупотребления доверием убедил мужа своей бывшей подчиненной, которая 24 октября 2014 г. была задержана правоохранителями по подозрению в получении взятки, перечислить на банковские счета своих знакомых свыше 1,2 млн грн якобы для внесения залога. Муж, одолжил указанную сумму и выполнил указание депутата, однако тот распорядился средствами по собственному усмотрению, не уплатив залог.

Справка УНИАН. Владимир Шульга - народный депутат Украины 7-го созыва от партии ВО "Батькивщина".

2 марта 2014 г. указом и.о. президента Украины Александра Турчинова назначен председателем Сумской ОГА. Уволен с этой должности 16 сентября 2014 г. президентом Петром Порошенко накануне внеочередных выборов в ВР Украины.

С сентября 2015 г. - проректор Киевского Национального Авиационного университета.