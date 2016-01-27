На четверг в Украине объявили штормовое предупреждение

Гидрометцентр объявил штормовое предупреждение по Украине на 28 января.

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Синоптики предупреждают, что во второй половине дня 27 января с сохранением в течение суток 28 января в Украине, кроме восточных областей, местами туман, видимость 200-500 м. Ночью в восточной части страны и Приазовье местами налипание мокрого снега. На дорогах гололедица.

В Киевской области во второй половине дня 27 января с сохранением ночью и в первой половине дня 28 января прогнозируют туман, видимость 200-500 м. На дорогах также гололедица.