На четверг в Украине объявили штормовое предупреждение
19:09, 27 января 2016Общество
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Начиная со второй половины дня среды во всех регионах, кроме восточных областей, ожидается туман.
На четверг в Украине объявили штормовое предупреждение / Pexels
Гидрометцентр объявил штормовое предупреждение по Украине на 28 января.
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Синоптики предупреждают, что во второй половине дня 27 января с сохранением в течение суток 28 января в Украине, кроме восточных областей, местами туман, видимость 200-500 м. Ночью в восточной части страны и Приазовье местами налипание мокрого снега. На дорогах гололедица.
В Киевской области во второй половине дня 27 января с сохранением ночью и в первой половине дня 28 января прогнозируют туман, видимость 200-500 м. На дорогах также гололедица.
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