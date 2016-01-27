Французские депутаты намерены вновь посетить оккупированный Крым, несмотря на резолюцию ПАСЕ

Об этом сообщилпредседатель комитета Госдумы по международным делам Алексей Пушков, возглавляющий российскую делегацию в ПАСЕ, передает ТАСС.

"Известный французский депутат Тьерри Мариани, который подвергся критике ПАСЕ за то, что он возглавил делегацию французских парламентариев, посетивших Крым, сообщил мне, что в ответ на эту резолюцию ПАСЕ он намерен осуществить с рядом французских депутатов еще одну поездку в Крым, а до июня месяца еще собирается их привезти на Донбасс", - сказал он.

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По словам Пушкова, таким образом Мариани отвечает на поправку, которую внесла Украина и которую приняла ПАСЕ. "Вот вам ответ видного французского депутата на эту поправку", - заявил Пушков.

Напомним, вчера Парламентская ассамблея совета Европы (ПАСЕ) приняла резолюцию, в которой признала законной практику введения санкций против депутатов, которые посещают оккупированные территории, в том числе – Крым.