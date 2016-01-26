Оккупанты признали эффективность энергоблокады: севастопольцы все чаще жалуются на отсутствие тепла и света

Об этом сообщил "начальник управления обеспечения мероприятий гражданской защиты города" Игорь Васильев, передает "Крым.Реалии".

«Основная масса обращений была связана с отключением электро- и теплоснабжения. В первую очередь, жильцов домов с электроплитами, где не работали генераторы в качестве источника резервного питания», – сказал он.

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Также сообщается, что четыре дизель-генератора в настоящий момент находятся на профилактике, и будут введены в строй в ближайшее время.

Оккупационные власти сообщали, что подключенные к жилым домам генераторы не выдерживают нагрузки.

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В Севастополе в условиях понижения температуры воздуха не хватает лимитов электроэнергии, из-за чего в городе введен режим подачи электричества в жилые дома по три часа через три.

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Как сообщал УНИАН, 20 сентября 2015 года началась бессрочная акция по блокированию грузового транспорта, направляющегося в Крым с продуктами и товарами, инициированная лидерами крымских татар. Организаторы акции требуют освобождения политзаключенных, прекращение давления на независимые СМИ, беспрепятственный въезд для международных наблюдателей на территорию полуострова, прекращение репрессий в отношении крымских татар. После повреждения электроопор на Херсонщине и прекращения поставок электроэнергии в Крым, участники акции заявили об энергоблокаде.

Министр энергетики и угольной промышленности Украины Владимир Демчишин заявил, что возглавляемое им ведомство работает над новым договором о поставках электроэнергии в Крым и рассматривает вопрос определения юридического статуса полуострова в документе.

При этом он допустил, что в договоре после слова "Крым" в скобках будет указано "Украина".

Госкомпания "Укрэнерго" 8 декабря подключила к работе одну из четырех ЛЭП в направлении аннексированного Россией Крыма.

29 ноября госкомпания "Укрэнерго" возобновила линию электропередач 220 кВ "Каховская - Титан" и заявила о готовности возобновить энергоснабжение Крыму в течение нескольких часов в случае достижения договоренности с активистами блокады полуострова. Однако такой договоренности не было достигнуто.

6 декабря Чубаров заявил, что участники блокады Крыма позволили частично восстановить электроснабжение полуострова на линии 220 кВ "Каховская - Титан".