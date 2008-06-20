Китаю и России нужно создать единый экономический блок

Китай хотел бы создать совместно с российским Дальним Востоком единый блок двустороннего сотрудничества в сфере экономики, заявил в пятницу журналистам заместитель председателя правительства северо-восточной китайской провинции Хэйлунцзян Сунь Яо, слова которого приводит агентство Синьхуа.

"Китай и Россия обладают громадным преимуществом в человеческих и природных ресурсах, а также важным фактором географической близости, что может способствовать созданию единого экономического блока двух стран на Дальнем Востоке", - заявил Сунь Яо.

В частности, Сунь Яо предложил ускорить строительство единой транспортной инфраструктуры между Хэйлунцзяном и соседними российскими регионами, говорится в сообщении.

"Совместными с российской стороной усилиями, мы должны создать эффективный транспортный коридор между двумя странами, который объединит экономики двух стран в единое целое", - подчеркнул представитель китайских региональных властей.

Он также считает, что для улучшения экономических отношений стороны должны улучшить работу пограничных контрольно-пропускных пунктов и создать благоприятные таможенные условия для ускорения взаимовыгодного товарного потока.

Провинция Хэйлунцзян, граничащая с российскими дальневосточными регионами - Амурской областью, Хабаровским краем, Приморским краем и Еврейской Автономной Областью, играет ключевую роль в двусторонних торгово-экономических обменах. являясь "форпостом" китайско-российского экономического сотрудничества.