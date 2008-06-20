Генпрокуратура обжаловала приговор четырем "скниловским" генералам

В Верховный Суд Украины внесено кассационное представление на оправдательный приговор, вынесенный Военным апелляционным судом Центрального региона Украины в отношении четырех генералов, причастных к организации авиашоу на Скныливском аэродроме.

Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте Генеральной прокуратуры Украины.

Как сообщал УНИАН, 27 июля 2002 года на военном аэродроме Скнылив (Львов) в результате падения самолета Су-27 погибли 77 человек, в частности 28 детей. Еще 500 человек признаны судом потерпевшими.

24 июня 2005 года Военный апелляционный суд Центрального региона во Львове объявил приговор шести летчикам.

Уголовные дела в отношении четырех генералов Генеральная прокуратура выделила в отдельное производство.

25 февраля этого года Военный апелляционный суд Центрального региона начал рассмотрение уголовного дела по обвинению четырех генералов ВВС Украины, причастных к организации авиашоу на Скныливском аэродроме: первого заместителя главнокомандующего Военно-воздушных сил Сергея ОНИЩЕНКО, бывшего главнокомандующего ВВС генерал-полковника запаса Виктора СТРЕЛЬНИКОВА, бывшего заместителя главнокомандующего ВВС по боевой подготовке генерал-лейтенанта запаса Александра ВОЛОШЕНКО и бывшего заместителя начальника по боевой подготовке генерал-майора запаса Владимира АЛЕКСЕЕВА.

11 июня этот суд оправдал С.ОНИЩЕНКО, В.СТРЕЛЬНИКОВА, А.ВОЛОШЕНКО и В.АЛЕКСЕЕВА.