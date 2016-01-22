Итальянский певец Алессандро Сафина отменил концерты в Крыму из-за Украины

Об этом сообщается на официальной странице певца в Facebook.

Певец отметил, что с 2011 года каждый год в марте он проводил серию концертов в основных городах Украины, и уже в начале 2015 года его украинский промоутер прислала ему обычное приглашение, предупредив заранее и определив даты и города будущего турне.

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"Впоследствии промоутер из Крыма пригласила меня дать два концерта в Севастополе и Симферополе, и я, конечно, с готовностью принял предложение, вспоминая с удовольствием теплый прием зрителей во время предыдущих концертов, которые проходили в Ялте. Однако в последнее время украинская власть ввела определенные ограничения, согласно которым, тот, кто въезжает в регион Крыма, считается нежелательным лицом в Украине", - написал певец.

"К сожалению, промоутер с Крыма оказалась лицом, не склонным к пониманию, не захотела принять мое предложение, более того - угрожает мне скандалами и мероприятиями. Таким образом, в результате нерациональной и эгоистического поведения этой особы, которая попыталась меня скомпрометировать, используя дезинформацию и скандал с целью придать этому факту политическую окраску, я решил прервать с ней любые отношения и окончательно отменить эти два концерта", - подчеркнул певец.

Как сообщал УНИАН, вице-премьер-министр Украины - министр культуры Вячеслав Кириленко заявил, что итальянский певец Сафина (Safina) не сможет провести концерты в Украине, если в конце февраля выступит в анексованому Россией Крыма.