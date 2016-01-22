В России заявили о готовности разместить в оккупированном Крыму сухопутные войска

Об этом сообщил журналистам командующий этим видом вооруженных сил генерал-полковник Олег Салюков, передает РИА Новости.

"Там соединений и частей сухопутных войск нет. На полуострове развернуты только соединения и части Черноморского флота", - сказал он.

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Генерал отметил, что "если такая задача будет поставлена, мы ее выполним".

Ранее Джемилев сообщал, что оккупанты в Крыму почти полностью реставрировали ядерное хранилище в урочище Кызылташ вблизи Ялты, которое было закрыто и опустошено после подписания Будапештского меморандума в 1994 году об отказе Украины от ядерного оружия.