Джемилев: Россия завезла в оккупированный Крым ядерное оружие

Об этом заявил один из представителей крымских татар Мустафа Джемилев в интервью "Фокусу".

"Россия завезла в Крым уже и ядерное оружие", - объяснил он, ссылаясь на слова источников.

При этом, по его словам, достоверно известно, что оккупанты почти полностью реставрировали ядерное хранилище в урочище Кызылташ вблизи Ялты, которое было закрыто и опустошено после подписания Будапештского меморандума в 1994 году об отказе Украины от ядерного оружия.

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Кроме того, Джемилев утверждает, что в оккупированный Крым завезены и ракеты, способные нести ядерное оружие.

Напомним, ранее уполномоченный президента по делам крымско-татарского народа Мустафа Джемилев во время пресс-конференции в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке заявлял, что Российская Федерация оккупировала Крым и прилагает все усилия для превращения полуострова в военную и даже ядерную базу.