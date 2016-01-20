Минздрав договорился о срочной поставке в Украину лекарств от гриппа

Как сообщила пресс-служба Минздрава, компания "Рош Украина" готова осуществить поставку 5 тыс. упаковок "Тамифлю" в течение двух недель в международной упаковке и в течение 8-9 недель – в разрешенной украиноязычной упаковке. По информации "Глаксосмиткляйн Фармасьютикалс Украина", лекарственное средство "Реленца" будет в аптечной сети и на складах дистрибьюторов с 18 января 2016 года в количестве 1124 упаковок.

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Кроме того, Минздрав провел переговоры с правительством Литвы о предоставлении Украине в качестве гуманитарной помощи почти 2,5 тыс. упаковок препарата "Тамифлю" и более 27,5 тыс. упаковок "Реленци", которые должны поступить также в течение двух-трех недель.

По данным Минздрава, по состоянию на 19 января в Украине из-за заболевания гриппом умер 51 человек.