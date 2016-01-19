В Минздраве подтвердили 51 случай смерти от гриппа

Жертвами гриппа стали уже более 50 украинцев. Об этом заявил глава Минздрава Александр Квиташвили передает корреспондент УНИАН.

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По его словам, больше всего смертельных случаев зафиксировано в Одесской области – 20, в Винницкой области умерли 7 человек, в Житомирской – 7, в Донецкой – 4, в Киеве – 5.

«Мы имеем 51 лабораторно подтвержденный случай смерти от гриппа. Основной причиной смертности стало позднее обращение людей из групп риска. Призываю при первых же симптомах острой респираторно-вирусной инфекции обращаться к врачам, а не бегать по аптекам и искать «Тамифлю». Этот препарат не для всех», - сказал Квиташвили.

Министр отметил, что в последнее время в лечебные заведения обращается большее количество людей. «Украинцы стали реже заниматься самолечением, чаще обращаться к врачам. Это значительно снижает риск летальности», - сказал Квиташвили.

Он сообщил, что к эпидемическому порогу приблизились 17 областей Украины, самые высокие показатели - в Донецкой и Ривненской областях.

«Все службы готовы реагировать на возможную эпидемию», - заверил министр.

Как сообщал УНИАН, 18 января заместитель министра здравоохранения Роман Василишин заявил, что в Украине число смертей от гриппа возросло до 46 человек. Также он не исключил превышение эпидпорога заболеваемости гриппом до конца недели.

Позже в Минздраве заявили, что данные о 46 человек, умерших от гриппа, не подтверждены центральной референс-лабораторией государственного учреждения "Украинский центр контроля и мониторинга заболеваний".