В Украине из-за непогоды обесточены 129 населенных пунктов в пяти областях

10:19, 20 января 2016
Общество
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В Украине по состоянию на 7 утра 20 января остаются обесточенными 129 населенных пунктов в пяти областях.

электричество ток электроэнергия столб / Фото УНИАН

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

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В частности, без электроснабжения 85 н.п. в Херсонской области, 27 н.п. - в Николаевской, 8 н.п.- в Одесской, 5 н.п. - в Черкасской и 4 н.п. в Кировоградской.

К восстановлению энергоснабжения населенных пунктов привлечены бригады облэнерго.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на утро 19 января без электричества были 284 населенных пункта в 8 областях, обесточенных в ночь с 17 на 18 января в результате сложных погодных условий (порывы ветра, налипание снега и обледенение).

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