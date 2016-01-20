В Украине из-за непогоды обесточены 129 населенных пунктов в пяти областях
10:19, 20 января 2016Общество
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В Украине по состоянию на 7 утра 20 января остаются обесточенными 129 населенных пунктов в пяти областях.
В Украине из-за непогоды остаются обесточенными 129 населенных пунктов / УНИАН
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.
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В частности, без электроснабжения 85 н.п. в Херсонской области, 27 н.п. - в Николаевской, 8 н.п.- в Одесской, 5 н.п. - в Черкасской и 4 н.п. в Кировоградской.
К восстановлению энергоснабжения населенных пунктов привлечены бригады облэнерго.
Как сообщал УНИАН, по состоянию на утро 19 января без электричества были 284 населенных пункта в 8 областях, обесточенных в ночь с 17 на 18 января в результате сложных погодных условий (порывы ветра, налипание снега и обледенение).
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