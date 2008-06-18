Крымский парламент назначил слушания по НАТО

В сентябре в крымском парламенте пройдут депутатские слушания по вопросу о соблюдении права граждан Украины, проживающих в Автономной Республике Крым, на получение объективной информации о деятельности НАТО.

Как передает корреспондент УНИАН, за соответствующее решение проголосовали 81 из 90 депутатов, принимавших участие в заседании Верховного Совета Крыма.

Депутатские слушания по НАТО планируется провести 24 сентября в парламенте автономии.

Верховный Совет Крыма поручил Совету министров автономии подготовить и направить ему информацию о мероприятиях, «проводимых по линии НАТО» на территории автономии.

В пояснительной записке к решению отмечается, что депутатские слушания, в соответствии с положением, проводятся по тем вопросам, которые имеют важное значение для АР Крым, с целью консолидации мнений депутатов и выработки рекомендаций. «В связи с тем, что вопросы интеграции Украины в НАТО являются предметов активного обсуждения и вызывают неоднозначный резонанс среди жителей автономии, предлагается провести в Верховной Раде Автономной Республике Крым депутатские слушанию по указанному вопросу», - отмечается в пояснительной записке.

Крымский спикер Анатолий ГРИЦЕНКО сообщил журналистам, что на слушания будут приглашены представители разных партий и организаций, чтобы все смогли высказать свою точку зрения об Альянсе. «Будет дискуссия, будут высказаны точки зрения», - отметил он.

При этом глава парламента автономии отметил, что если представители Брюсселя (там находится штаб-квартира НАТО - УНИАН) попросятся на парламентские слушания в Верховный Совет Крыма, их тоже пригласят. «Чтобы они знали точку зрения наших депутатов», - отметил председатель Верховного Совета автономии.