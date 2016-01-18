На Крещение Митрополит Онуфрий освятит воды Днепра

В день Крещения Господнего, 19 января, Предстоятель Украинской Православной Церкви (Московского патриархата) Блаженнейший Митрополит Онуфрий освятит воды Днепра в Оболонском районе Киева возле Свято-Покровского собора по улице Приречная, 5а.

Как сообщает Центр информации УПЦ МП, водосвятный молебен начнется в 12.00, после чего жители города по традиции начнут праздничные омовения в Крещенской купели.

Для проведения молебна подготовлена специальная купальня в форме креста и ступеньки для спуска в воду.

Справка. Крещение Господне - один из главных христианских праздников, который завершает Рождественские святки. Праздник называют также Богоявление. Согласно Евангелию от Матвея, когда святой Иоанн Предтеча крестил в реке Иордан Иисуса Христа, на Спасителя с небес сошел Святой Дух в виде голубя. Своим крещением в Иордане Спаситель положил начало таинству Крещения, через которое человек рождается для жизни во Христе.

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Свято-Покровский собор Киева находится по адресу ул. Приречная, 5А. Проезд: от станции метро «Минская», «Героев Днепра» – маршрутным автобусом 559 до храма.

От станции метро «Минская» – троллейбусом 24, 24к до остановки «Ул. Приречная»; от станции метро «Петровка» – троллейбусом 34 до остановки «Центр ”Сфера”».

С Рыбальского полуострова – автобусом 88 до остановки «Ул. Приречная».