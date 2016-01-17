На Львовщине спасатели предупреждают о высокой вероятности схода лавин
11:21, 17 января 2016Общество
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В горах сегодня высока вероятность схода лавин.
Спасатели предупреждают о высокой вероятности схода лавин / УНИАН
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Главного управления ГСЧС в Львовской области, в связи со снегом и метелями 17 января на высокогорье Львовской области ожидается повышенная лавинная опасность - III степени (из V степеней по международной шкале).
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Как отмечается в сообщении, в связи с этим ГУ ГСЧС призывает жителей области и туристов воздержаться от походов в горы до улучшения погодных условий.
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