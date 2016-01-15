Учителя, который повел детей на опасную лыжную трассу во Франции, недавно выпустили из психбольницы - СМИ

Об этом сообщает l'express со ссылкой на источник, близкий к расследованию.

Учитель, руководивший группой школьников, которые попали под лавину во Французских Альпах, в ноябре вышел из психиатрической больницы, где проходил курс лечения тяжелыми лекарствами, в том числе и антидепрессантами.

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Как сообщал УНИАН ранее, во Французских Альпах 13 января в результате схода снежной лавины погибли двое людей - украинский турист и 14-летняя французская школьница.

Инцидент произошел на горнолыжном курорте Ле-Дез-Альп в департаменте Изер. По сообщению местных СМИ, в лавину попали 9 школьников из Лиона и их учитель.