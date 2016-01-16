"Крымняша" Поклонская зачитала обвинение в отношение активистов, выступавших против аннексии Крыма

Огласили его так называемый "прокурор Крыма" Наталья Поклонская и еще двое "прокуроров", сообщает Громадське радіо.

Так, заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ахтем Чийгоз обвиняется в якобы совершении преступления по ч. 1 ст. 212 УК РФ "Организация массовых беспорядков с причинением насилия и уничтожением имущества". Остальным обвиняемым инкриминируется участие в беспорядках по ч. 2 той же статьи.

По мнению адвоката Ахтема Чийгозова Николая Полозова, обвинение его подзащитного надуманное.

Читайте такжеВ Крыму начался суд над крымскими татарами, митинговавшими против аннексии полуострова

"На мой взгляд, то, что было озвучено не соответствует действительности. Я познакомился с частью пока материалов уголовного дела. Всего уголовного дела не видел. Но, вместе с тем для меня совершенно очевидно, что подобный процесс, как такие похожие процессы в Российской Федерации безусловно имеют политическую мотивацию. Это не дело по каким-то фактам, иначе оно было бы возбуждено практически сразу после событий", - отметил адвокат.

Полозов напомнил, что это дело было возбуждено спустя несколько месяцев. "Дело "вынашивалось"", - подчеркнул он.

Читайте такжеЛутковская назвала арест Чийгоза "правовым сюрреализмом" и пренебрежением к Конституции

"Я думаю, что в ходе процесса мы увидим несостоятельность предъявленных обвинений. Доказательная база, безусловно, слаба", - добавил Полозов.

В частности, говоря о событиях 26 февраля 2014 года, Полозов выразил сомнение, что на митинге, где присутствовали и крымские татары, и представители партии "Русское единство", могли пострадать только вторые.

"Я не верю, что у представителей партии "Русское единство" слабее кости, они более ломкие, или что они люди не такие же, как крымские татары. Это подчеркивает, что обвинение подбирало факты, чтобы они укладывались в обвинительную фабулу", - сказал он.

Читайте такжеСМИ опубликовали список лиц, которых власть оккупированного Крыма планирует преследовать из-за местного Евромайдана

Напомним, Мустафа Дегерменджи, Али Асанов и Ахтем Чийгоз обвиняются российскими следователями в участии в "массовых беспорядках" 26 февраля 2014 года, которые возникли возле крымского парламента вследствие многотысячного митинга с участием сторонников территориальной целостности Украины и активистов партии "Русское единство".