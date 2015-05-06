Заместитель председателя Меджлиса Чийгоз объявил голодовку - Чубаров

Как сообщает Чубаров в Facebook, готовится расправа над Ахтемом Чийгозом.

В частности, по его словам, после того, как оккупационная власть по всем ТВ-каналам обкатала гламурные картинки с «Хыдырлеза», ради чего в добровольно-принудительном порядке собрали несколько тысяч человек, в Крыму вновь усилились репрессии против крымских татар.

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"По сообщению Эльмиры Аблялимовой - жены заместителя Председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ахтема Чийгоза, который незаконно содержится с 29 января 2015 года в Симферопольском СИЗО, неожиданно, без предъявления даже формального "постановления", перевели в карцер. Ахтем Чийгоз в знак протеста объявил голодовку", - отметил Чубаров.

Также, по его словам, "эскалация накануне 18 мая – Дня памяти жертв геноцида крымскотатарского народа, арестов, допросов и насилия по отношению к участникам митинга в поддержку территориальной целостности Украины, состоявшегося в Симферополе 26 февраля 2014 года, свидетельствует о том, что оккупанты намерены во что бы ни стало организовать заведомо незаконные показательные судебные расправы над активистами крымскотатарского национального движения".

Чубаров сообщает, что в этих целях, десятки арестованных крымских татар принуждались в ходе допросов к даче лживых показаний против Чийгоза, а к нему самому применяются в условиях СИЗО различные меры давления и шантажа.

"Между тем, общеизвестно, что организаторами двух массовых и противоположных по своим целям митингов, одновременно состоявшихся 26 февраля 2014 года на площади перед зданием Верховной Рады Автономной Республики Крым, выступили, соответственно, каждый со своей стороны, Рефат Чубаров и Сергей Аксенов", - подчеркнул Чубаров.

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Кроме того, он отметил, что бесспорным фактом есть то, что "к 14.00 26 февраля 2014 года, когда в Симферополь стали организованно прибывать на автобусах и КаМАЗах пьяные севастопольские "ополченцы", Сергей Аксенов полностью потерял контроль над поведением своих подопечных-руссоедов".