В суд над заместителем председателя Меджлиса придут Поклонская и Аксенов

Об этом на своей странице в Twitter сообщил адвокат Чийгоза Николай Полозов.

"Главным обвинителем на процессе Чийгоза выступает прокурор Поклонская, более известная как "няш-мяш", - отметил он.

Главным обвинителем на процессе Чийгоза выступает прокурор Поклонская, более известная как "Няш-мяш". Так вот ей и остальным спуску не дам. — Николай Полозов (@Moscow_advokat) January 14, 2016

"Важный свидетель в деле Чийгоза - Сергей Аксенов. Надеюсь, на его допрос не закрывать суд, как на допросе Плотницкого в деле Савченко", - написал Полозов.

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Важный свидетель по делу Чийгоза - Сергей Аксенов. Надеюсь, на его допрос не будут закрывать суд, как на допросе Плотницкого в деле Савченко — Николай Полозов (@Moscow_advokat) January 14, 2016

Напомним, Мустафа Дегерменджи, Али Асанов и Ахтем Чийгоз обвиняются российскими следователями в участии в "массовых беспорядках" 26 февраля 2014 года, которые возникли полтора года назад возле крымского парламента вследствие многотысячного митинга с участием сторонников территориальной целостности Украины и активистов партии "Русское единство".