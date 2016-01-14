В суд над заместителем председателя Меджлиса придут Поклонская и Аксенов

22:08, 14 января 2016
Политика
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Обвинителем по делу заместителя председателя Меджлиса Ахтема Чийгоза будет "прокурор" Крыма Наталья Поклонская, а свидетелем обвинения – Сергей Аксенов.

Радио Свобода

Об этом на своей странице в Twitter сообщил адвокат Чийгоза Николай Полозов.

"Главным обвинителем на процессе Чийгоза выступает прокурор Поклонская, более известная как "няш-мяш", - отметил он.

"Важный свидетель в деле Чийгоза - Сергей Аксенов. Надеюсь, на его допрос не закрывать суд, как на допросе Плотницкого в деле Савченко", - написал Полозов.

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Напомним, Мустафа Дегерменджи, Али Асанов и Ахтем Чийгоз обвиняются российскими следователями в участии в "массовых беспорядках" 26 февраля 2014 года, которые возникли полтора года назад возле крымского парламента вследствие многотысячного митинга с участием сторонников территориальной целостности Украины и активистов партии "Русское единство".

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