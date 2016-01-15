На Донетчине полсотни спасателей продолжают поиски 5-месячного младенца под завалами после взрыва газа
Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям привлекла 16 единиц техники, а также 50 человек личного состава для поиска ребенка под завалами после взрыва бытового газа в городе Украинск Донецкой области.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе ГСЧС, в результате взрыва произошло обрушение перекрытия кровли и перекрытия между 5-м и 4-м этажами. Повреждена лестничная клетка.
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"В результате взрыва и обрушения погиб 1 ребенок (изъят из-под завала), пострадали 3 человека (из них 1 ребенок), которые госпитализированы в медицинские учреждения. Под завалом находится 1 человек. В настоящее время проводятся поисково-спасательные работы, к которым привлечены всего 19 единиц техники, а также 60 человек, в том числе от ГСЧС - 16 единиц техники, а также 50 человек личного состава", - говорится в сообщении.
Как сообщал УНИАН, 15 января примерно в 9 часов утра в квартире на 5-м этаже многоквартирного дома в г. Украинск Донецкой области произошел взрыв бытового газа.
В результате были повреждены стены и окна в доме. Сообщалось, что под завалами оказались четыре человека: женщина 1983 года рождения и трое детей – в возрасте 5 месяцев, 4 и 9 лет.