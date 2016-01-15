На Донетчине из-за взрыва газа погиб ребенок, под завалами ищут 5-месячного младенца (фото)
В Украинске Донецкой области после взрыва бытового газа по состоянию на 10.30 из-под завалов спасены женщина 1983 года рождения и 8-летняя девочка. Обе доставлены в больницу. Поиск пострадавших продолжается.
Стало известно об одном погибшем ребенке, девочке 2011 года рождения. Еще одного ребенка, 2015 года, ищут, сообщили в ГУ Нацполиции в Донецкой области.
Как сообщал УНИАН, 15 января примерно в 9 часов утра в квартире на 5 этаже многоквартирного дома в г. Украинск Донецкой области произошел взрыв бытового газа.
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В результате взрыва были повреждены стены и окна в квартире. Под завалами оказались четыре человека: женщина 1983 года рождения и трое детей 5 месяцев, 4 и 9 лет.
Сведения по указанному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ст. 270 УК Украины (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности).
Досудебное расследование проводит Селидовское отделение Красноармейского отдела полиции ГУ Национальной полиции в Донецкой области. Процессуальное руководство осуществляет Красноармейская местная прокуратура.