На Донетчине из-за взрыва газа погиб ребенок, под завалами ищут 5-месячного младенца (фото)

Стало известно об одном погибшем ребенке, девочке 2011 года рождения. Еще одного ребенка, 2015 года, ищут, сообщили в ГУ Нацполиции в Донецкой области.

Как сообщал УНИАН, 15 января примерно в 9 часов утра в квартире на 5 этаже многоквартирного дома в г. Украинск Донецкой области произошел взрыв бытового газа.

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В результате взрыва были повреждены стены и окна в квартире. Под завалами оказались четыре человека: женщина 1983 года рождения и трое детей 5 месяцев, 4 и 9 лет.

Сведения по указанному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ст. 270 УК Украины (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности).

Досудебное расследование проводит Селидовское отделение Красноармейского отдела полиции ГУ Национальной полиции в Донецкой области. Процессуальное руководство осуществляет Красноармейская местная прокуратура.