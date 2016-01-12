Горняки перекрыли международную трассу Львов - Рава-Русская еще в двух местах, с ними ведут переговоры - полиция
Во Львовской области работники шахт государственного предприятия "Львовуголь" перекрыли дорогу в направлении Равы-Русской в двух дополнительных местах, чтобы предотвратить возможность проезда полями.
Об этом сообщил председатель Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец в Facebook.
"Шахтеры перекрыли дорогу еще в двух местах, чтобы помешать проезду машин через поля. А вообще через каждые 40 минут горняки открывают дорогу на 10 минут, пропуская машины с детьми и женщинами", - отметил Волынец.
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По его словам, горняки требуют выдачи зарплаты и ждут приезда председателя Львовской ОГА Олега Синютки.
Долг перед работниками ГП "Львовуголь" только за ноябрь 2015-го составляет 58,2 млн грн, им выплатили только 46% начисленной зарплаты, говорит председатель НПГУ.
Как сообщает "112 Украина", с шахтерами проводят переговоры. Об этом в заявила пресс-секретарь ГУ Национальной полиции во Львовской области Светлана Добровольская.
"Сейчас в городе с ними проводят переговоры власти Львовской области, а также правоохранители. Надеемся, что в ближайшее время дороги будут разблокированы", - сказала она.
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По ее словам, автомобили, которые движутся в этом направлении, разворачивают.
"В настоящее время нарушений публичной безопасности не зарегистрировано", - добавили в полиции.
Как сообщал УНИАН, на автодороге Львов - Рава-Русская в с. Смерекив около 300 человек заблокировали движение транспорта. Движение заблокировано на 23-м км автодороги Н-09. Правоохранители призвали водителей временно воздержаться от поездок в этом направлении.
4 января Червоноградская прокуратура Львовской области начала досудебное расследование по факту невыплаты зарплаты шахтерам предприятия «Львовуголь» по признакам ч.1 ст. 175 УК Украины. По данным прокуратуры, речь идет об около 70 млн грн, которые не получили работники подразделений государственного предприятия «Львовуголь» за ноябрь и декабрь 2015 года.
В тот же день во время посменных собраний на шахтах предприятия приняли решение провести 12 января акцию протеста с перекрытием внутренних областных дорог и возле таможенных переходов на границе с Польшей, требуя выплаты долгов по зарплате.
Со 2 января из-за невыплаты зарплаты продолжается стихийная забастовка горняков шахты «Степная» - наибольшей шахты «Львовуголь".