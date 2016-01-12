Горняки перекрыли международную трассу Львов - Рава-Русская еще в двух местах, с ними ведут переговоры - полиция

Об этом сообщил председатель Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец в Facebook.

"Шахтеры перекрыли дорогу еще в двух местах, чтобы помешать проезду машин через поля. А вообще через каждые 40 минут горняки открывают дорогу на 10 минут, пропуская машины с детьми и женщинами", - отметил Волынец.

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По его словам, горняки требуют выдачи зарплаты и ждут приезда председателя Львовской ОГА Олега Синютки.

Долг перед работниками ГП "Львовуголь" только за ноябрь 2015-го составляет 58,2 млн грн, им выплатили только 46% начисленной зарплаты, говорит председатель НПГУ.

Как сообщает "112 Украина", с шахтерами проводят переговоры. Об этом в заявила пресс-секретарь ГУ Национальной полиции во Львовской области Светлана Добровольская.

"Сейчас в городе с ними проводят переговоры власти Львовской области, а также правоохранители. Надеемся, что в ближайшее время дороги будут разблокированы", - сказала она.

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По ее словам, автомобили, которые движутся в этом направлении, разворачивают.

"В настоящее время нарушений публичной безопасности не зарегистрировано", - добавили в полиции.

Как сообщал УНИАН, на автодороге Львов - Рава-Русская в с. Смерекив около 300 человек заблокировали движение транспорта. Движение заблокировано на 23-м км автодороги Н-09. Правоохранители призвали водителей временно воздержаться от поездок в этом направлении.