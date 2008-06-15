В Севастополе открыт памятник гетману Сагайдачному (фото)

В Севастополе в субботу открыт памятник гетману Украины Петру Сагайдачному.

Как передает корреспондент УНИАН, монумент установлен в районе бухты „Омега” (Гагаринский район города), возле новостроек.

В церемонии открытия памятника приняли участие руководители исполнительной и представительской ветвей власти города, командование и личный состав Военно-Морских Сил Украины, представители политических партий и общественных организаций города. Почетное право открыть памятник было предоставлено председателю Севастопольской городской государственной администрации Сергею КУНИЦЫНУ, председателю Севастопольского городского совета Валерию САРАТОВУ и командующему ВМС Украины вице-адмиралу Игорю ТЕНЮХУ.

Во время церемонии С.КУНИЦЫН от имени государства, Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО поздравил присутствующих с открытием памятника.

Он назвал символическим, что памятник гетману П.Сагайдачному установлен именно “в день рождения города Севастополя, в день его 225-летия”. По мнению С.КУНИЦЫНА, „теперь уже ни у кого не будет сомнений в том, что это украинский город”.

Вместе с тем, отвечая на вопрос журналистов, почему сегодня в Севастополе не был открыт установленный вчера поздно вечером памятник российской императрице Екатерине ІІ, С.КУНИЦЫН сказал: „Это вопрос к тем, кто организовывал. Потом есть решение суда, который запрещает устанавливать этот памятник”.

По мнению С.КУНИЦЫНА, необходимо устанавливать разные памятники, потому что в истории государства были многие персонажи. „Для меня дело не в том, будет он или не будет. Для меня дело в том, как его строят, как его устанавливают: по ночам, подпольно, с нарушением законодательства... Как-то это ненормально”, - сказал он.

В свою очередь, председатель Севастопольского горсовета В.САРАТОВ во время выступления подчеркнул, что заслугой П.Сагайдачного является объединение тогдашней украинской элиты, и сегодня это трудно переоценить.

„Мы сегодня открываем второй в этом году памятник, недавно открыли памятник депортированным народам. Будем еще открывать. И та толерантность, которая присутствует сегодня в городе Севастополе, то взаимное уважение друг к другу, которое реально существует, позволяют нам сегодня, в день 225-летия города, с оптимизмом смотреть в будущее”, - отметил В.САРАТОВ.

Как сообщал УНИАН, вечером 13 июня в Севастополе установили памятник российской императрице Екатерине ІІ. Ранее судебным решением было остановлено действие решения Севастопольского городского совета об установке этого памятника.

Церемония его открытия также не предусмотрена планом праздничных мероприятий к 225-й годовщине основания Севастополя, которые проводятся 13-14 июня.

Финансирование и организационные мероприятия по установке памятника осуществляла местная общественная организация „Фонд имени Геннадия Черкашина”.

Фото Александра Юрченко / УНИАН