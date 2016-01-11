Миссия ОБСЕ в выходные зафиксировала в Коминтерново около 20 боевиков "ДНР"

Специальная мониторинговая миссия Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе в выходные дни зафиксировала около 20 боевиков "ДНР" в поселке Коминтерново Донецкой области.

Как говорится в отчете миссии за выходные, представители ОБСЕ продолжают наблюдать за ситуацией с безопасностью в Коминтерново (23 км северо-восточнее Мариуполя).

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"9 января Специальная мониторинговая миссия наблюдала примерно 20 членов "ДНР" в военной форме - некоторые из них были вооружены - вокруг военного грузовика «Урал»", - подчеркивается в сообщении.

Наблюдатели ОБСЕ 9 и 10 января во время пребывания в поселке зафиксировали два всплеска ведения огня из стрелкового оружия.