Оккупация Коминтерново: боевики угрожают жителям расправой и требуют псевдопоказаний против сил АТО

Об этом говорится в видеозаявлении пресс-секретаря Антитеррористической операции Антона Мироновича на странице пресс-центра АТО в Facebook.

По его словам, не снижается напряжение вблизи Коминтерново. "Сегодня перед приездом в этот поселок представителей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ боевики спешно вывели из Коминтерново всю технику и тяжелое вооружение, а сами прятались в домах местных жителей и в заброшенных зданиях", - заявил Миронович.

Он отметил, что оккупанты прибегают к своей привычной тактике - "запугивают местное население и используют его для очередных провокаций против сил Антитеррористической операции".

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"Осуществляя психологическое давление и угрожая расправой, захватчики заставляют местных делать в адрес представителей ОБСЕ заявления о том, что якобы украинские военнослужащие совершали неправомерные действия против жителей Коминтерново", - отметил Миронович.

В связи с этим он заявил, что эта информационная атака, безусловно, направлена на то, чтобы скомпрометировать украинскую власть и силы АТО, а также "оправдать свой самовольный заход в этот поселок" .

Он сказал, что руководство АТО держит ситуацию вокруг Коминтерново на особом контроле. "Наших сил и средств на этом участке абсолютно достаточно для адекватного реагирования на любые вызовы со стороны контролируемых Россией боевиков, а ложь боевиков даже не стоит опровержения. Они уже давно доказали, что на пути к достижению своей преступной цели совершенно не считаются ни с мирными жителями, ни с привычными нормами морали цивилизованного общества", - заявил Миронович.