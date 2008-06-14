В Украине закрыли "шахту–убийцу"

На шахте имени Засядько запрещена добыча угля в связи с выявлением грубых нарушений правил безопасности, создающих угрозу жизни и здоровью шахтеров.

Такое решение было принято по результатам проверки инспекцией территориального управления Госгорпромконтроля по Донецкой области, сообщает Украинская правда со ссылкой на пресс-службу ведомства.

По данным пресс-службы, на шахте опломбированы комбайн, действующий и резервный пускачи.

Проверкой установлено, что 18 восточный вентиляционный штрек 18 восточного ряда сужен до 2 квадратных метров, вместо 18, предусмотренных проектом.

На этом и других участках не выполняются меры по предупреждению взрыва угольной пыли.

Запрещен также спуск в шахту работников шахты имени Засядько в связи с тем, что они не прошли обязательное обучение правилам пользования самоспасателем.

"То есть, в случае загазовывания эти шахтеры не смогут воспользоваться единственным средством защиты, которая в такой ситуации может сохранить им жизнь", - сказано в сообщении.

По результатам проверки также было установлено, что почти половина шахтеров не прошли обязательный медицинский профилактический осмотр.

Кроме того, запрещена эксплуатация и опломбирован погрузочно-человеческий подъем №3. Причина – завершились сроки эксплуатации клети, подъемной машины и прицепного устройства.

Как известно, в 2007 году на шахте Засядько произошла самая крупная авария за годы независимости Украины. В результате серии взрывов погибло 153 горняка.

Украинская правда