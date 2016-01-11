Двое мужчин подорвались на полигоне "Десна", собирая снаряды на металлолом

Как сообщает Главное управления Национальной полиции в области, двое жителей Козелецкого района 10 января подорвались на снаряде на военном полигоне между селами Лошакова Гута и Косачевка.

Правоохранители установили, что мужчины на автомобиле ВАЗ-2103 прибыли на полигон 169-го учебного центра ВСУ (центр "Десна"), где собирали боеприпасы, которые планировали сдать на металлолом. Один из снарядов сдетонировал в руках одного из мужчин, когда он нес его к автомобилю.

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В результате взрыва один человек скончался на месте, другой получил осколочное проникающее ранение грудной клетки, был доставлен в Козелецкую центральную районную больницу.

Во время осмотра места происшествия полицейские обнаружили в автомобиле потерпевших остатки девяти 125-миллиметровых танковых снарядов.

По данному факту полицией открыто уголовное производство по ч.1 ст.115 (убийство) и ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами) Уголовного кодекса Украины. Продолжается следствие.