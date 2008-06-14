ЧП на заводе "Стирол": от выброса газа пострадали 18 человек

Сегодня в Донецкой области, в городе Горловка из-за выброса сернистого газа, который произошел при запуске после ремонта цеха по производству серной кислоты концерна "Стирол", 18 человек получили отравление.

Как сообщила УНИАН руководитель пресс-службы территориального управления Госгорпромнадзора в Донецкой области Марина НИКИТИНА, хвост облака выброса осел на промышленную площадку шахты "Александровкая-Западная", которая находится в процессе реструктуризации. На этой площадке работали люди, которые и пострадали, из них – четверо из 4-ой смены и 14 человек – из 1-ой рабочей смены. Из 18 пострадавших 14 были доставлены в больницу с отравлением легкой и средней тяжести, а четверо отказались от госпитализации, уточнила М.НИКИТИНА.