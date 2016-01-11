На Закарпатье на базе отдыха произошла кровавая драка между охраной и представителями "Правого сектора"

В частности, сообщение о драке поступило в полицию утром 10 января, сообщает пресс-служба МВД Украины.

"10 января утром в дежурную часть Раховского отделения Тячевского отдела ГУНП в Закарпатской области поступило сообщение от неизвестного лица о том, что в пгт. Ясиня на территории одной из туристических баз неизвестные мужчины в камуфлированной одежде устроили драку с обслуживающим персоналом с применением оружия", - говорится в сообщении.

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"Установлено, что в результате хулиганских действий двое охранников туристической базы получили телесные повреждения в виде резаных ран, множественных гематом головы, а также перелома ноги. Пострадавшие доставлены в больницы для оказания медицинской помощи", - сообщили в полиции.

Отмечается, что лица в количестве 5 человек, которые совершили хулиганские действия, были задержаны местными жителями и охраной.

При этом, издание Голос Карпат сообщает, что данная драка произошла на лыжном курорте "Драгобрат" на базе "Хата Магната" в ночь на 10 января.

"10 января поступила предварительная информация о крупной драке на Драгобрате ориентировочно между 4.00 и 7.00. Со слов очевидцев, произошла резня. Имеется информация о 2 охранниках с тяжелыми телесными повреждениями, в целом сообщается о 4 пострадавших (возможны огнестрельные ранения)", - говорится в сообщении.

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Также утверждалось, что к происшествию причастны бойцы "Правого сектора".

Впоследствии руководитель боевого крыла "Правого Сектора" Андрей Стемпицкий прокомментировал изданию Mukachevo.net инцидент, который произошел в ночь на воскресенье на турбазе "Хата Магната".

"Сегодня на Драгобрате в Закарпатье произошел конфликт между группой бойцов ДУК ПС и охраной «Хаты магната», к которой подключилось определенное количество местных жителей. В результате в настоящее время задержаны «Хорват» – начальник оперативного штаба (одного из организаторов и первого официального командира 5-го ОБАТ ДУК ПС, раненого в боях с оккупантом), «Бес» – командир 13-го запасного батальона ДУК ПС (Киев), который воевал в Донецком аэропорту, где был контужен в бою с российским спецназом и еще трое бойцов", - сказал Стемпицкий.

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Стемпицкий также добавил, что в течение дня выяснялись обстоятельства инцидента.

"Информации много – ее сейчас прорабатывают наши аналитики и журналисты, поэтому и не делаем мы поспешных громких заявлений на основе материалов бульварной прессы. Не исключено, что конфликт мог возникнуть и на бытовой почве. И «Хорват», и «Бес» были контужены и ранены на войне, поэтому их психика особенно чувствительна к любым негативным раздражителям. Но точную информацию будем иметь впоследствии. Пишут, что использовалось огнестрельное оружие, с намеком, что нашими бойцами, только почему-то пулевые ранения у наших ребят. Никто из нас от ребят не отказывается, как уже много кто прогнозирует. Это наши собратья и что бы не случилось – мы семья", подытожил он.

Как стало известно Mukachevo.net, среди фигурантов инцидента также ПС боец по кличке "Педро".

В целом, 4-м участникам драки на Драгобрате оказали помощь в Раховской ЦРБ. Всех задержанных повезли в Ужгород в изолятор для дальнейших следственных действий.