Закарпатская ОГА обвиняет в инициировании кровавой драки на Драгобрате "Правый сектор"

Об этом говорится в заявлении Закарпатской обладминистрации, распространенном сегодня пресс-службой по поводу событий 10 января на горнолыжном курорте "Драгобрат".

В документе сообщается, что участниками инцидента были пять человек: житель Киева 1987 года рождения, который, по его словам, является комбатом запасного добровольческого корпуса ПС в Киеве; житель Ивано-Франковской области 1987 года рождения, член запасного добровольческого корпуса ПС в Киеве; житель Боярки Киевской области 1977 года рождения и еще два жителя Ивано-Франковщины 1992 и 1987 годов рождения.

По данным ОГА, 10 января эти граждане "около 4 часа утра пьяные ворвались в турбазу "Хата магната" и заставили повара и бармена готовить им еду, хотя в то время на турбазе не было света, а после этого устроили пьяные разборки с персоналом, в ходе которых избили одного из поваров и бармена, которые с многочисленными телесными повреждениями госпитализированы".

Как уточняется в заявлении, пострадавшие не являются жителями Закарпатья, а приехали на курорт "Драгобрат", чтобы заработать денег во время горнолыжного сезона.

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В сообщении также указывается, что в процессе разборок было применено огнестрельное оружие – пистолет Макарова и пистолет Стечкина, которые без всяких документов находились у представителей ПС.

"После первых выстрелов из отеля вышел персонал и туристы, завязалась массовая драка, в результате которой все пятеро членов ПС получили телесные повреждения. Работники турбазы и туристы задержали всех пятерых дебоширов до приезда следственно-оперативной группы", - говорится в заявлении.

В заявлении также отмечается, что задержанные представители ПС и ранее совершали грубые преступления, однако правоохранительные органы не реагировали должным образом.

Власть области утверждает, что этот инцидент нанес огромный ущерб имиджу Закарпатья, о нем уже начинают писать в румынских, венгерских, словацких и чешских СМИ.

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"Туристы из Франции и других стран, отдыхавшие на "Драгобрате", срочно выехали с курорта. Они вряд ли захотят еще раз отдохнуть на Закарпатье и не будут советовать своим знакомым. Скорее всего, не обойдут вниманием стрельбу на "Драгобрате" и "наши друзья" с российского телевидения", - говорится в заявлении.

Как указывает ОГА, "уже второй раз "Правый сектор" устраивает на Закарпатье грубые провокации с применением огнестрельного оружия, которые влекут за собой как политические, так и экономические резко негативные последствия".

"Летом "Правый сектор" сорвал туристический сезон стрельбой в Мукачево, в результате которой есть погибшие, раненные и искалеченные. Если первый инцидент преступники старались прикрыть какой-то "борьбой" с контрабандой или кланами, то как объяснить вторую провокацию, устроенную на одном из самых популярных горнолыжных курортов Закарпатья "Драгобрат", где отдыхают тысячи людей из разных уголков Украины и из-за границы?" - говорится в заявлении.

Закарпатские власти также призвали руководство ПС "не прикрывать преступную деятельность псевдопатриотическими лозунгами о борьбе с внутренней оккупационной властью в Украине".

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Напомним, утром 10 января в поселке Ясиня на территории туристической базы "Хата магната" мужчины в камуфлированной одежде устроили драку с обслуживающим персоналом с применением оружия. Потерпевшие с обеих сторон конфликта доставлены в больницу.

В порядке ст. 208 УПК Украины были задержаны пять человек.

Информация о событии внесена в Единый реестр досудебных расследований с квалификацией по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) и ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

Закарпатские СМИ сообщили, что на турбазе на Драгобрате возникла стычка между представителями "Правого сектора" из других регионов, которые отдыхали на базе, и правоохранителями, в которую вмешалась охрана базы отдыха.

В свою очередь пресс-служба прокуратуры Закарпатской области сообщает, что прокуратура объявила подозрение пятерым мужчинам, которые устроили драку на турбазе в урочище "Драгобрат". Назначен ряд экспертиз. Ход досудебного расследования находится на контроле прокуратуры области.