Милиция ожидает не менее 200 тысяч желающих послушать Маккартни

По предварительным данным киевской милиции, концерт легендарного британского музыканта Пола МАККАРТНИ, который состоится сегодня на Майдане Незалежности, придут послушать не менее 200 тыс. человек.

Об этом УНИАН сообщили в Центре общественных связей Главного управления МВД Украины в городе Киеве.

В то же время, по информации ЦОС, охрану общественного порядка будут осуществлять 2150 сотрудников органов внутренних дел.

Также для повышения уровня безопасности присутствующих на концерте и VIP-персон создан специальный оперативный штаб, осуществлена рекогносцировка мест расположения зрителей. В частности, как объяснили в столичной милиции, для VIP-персон будет создано 2 сектора, которые приближены непосредственно к сцене, и создано 4 «обычных сектора».

Охрану общественного порядка во время концерта будут осуществлять сотрудники патрульно-постовой службы, Внутренних войск, Госслужбы охраны МВД Украины, ГАИ.

Будет также усилена охрана центральных станций киевского метрополитена, которые приближены к месту проведения концерта.