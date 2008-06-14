Король Швеции приедет на Херсонщину

Представители Короля Швеции посетили Херсонскую область в рамках подготовки визита королевской семьи в Херсон, запланированного на осень этого года.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в управлении по делам прессы и информации Херсонской ОГА, состоялась рабочая встреча председателя областной государственной администрации Бориса СИЛЕНКОВА с представителями группы по подготовке государственного визита Короля и Королевы Швеции в Украину.

Рабочая группа ознакомилась с подготовкой к визиту коронованных особ.

Одним из населенных пунктов, которые посетят во время визита Король и Королева, будет село Змеевка Бериславского района. Здесь их будут ожидать местные этнические шведы. Потомки шведов, которых царица Екатерина Вторая переселила в Таврию с эстонского острова Даго, сохранили шведский язык XVIII века, которого в Королевстве уже не услышишь.

Как сообщал УНИАН, согласно Указу Президента Украины №955/2007, в 2008 году отмечается 300-летие украинско-шведского военно-политического союза, который заключили гетман Иван Мазепа и король Карл XII.

Король Швеции впервые посетил Киев еще в советское время, а в независимой Украине это будет первый визит. Одну и ту же страну Европы Король Швеции посещает не чаще, чем раз в 10 лет. В 2008 году государственных визитов Короля Швеции запланировано всего 2 - в Украину и в Португалию.