Шокин лично проконтролирует расследование убийства заключенного в Лукьяновском СИЗО

Об этом сообщает управление связей с общественностью и СМИ Генпрокуратуры.

Шокин обязал руководство прокуратуры Киева лично докладывать ему о состоянии расследования.

Сведения об указанном происшествии следственным отделом Шевченковского управления полиции Главного управления Национальной полиции в Киеве внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Процессуальное руководство досудебным расследованием осуществляет Киевская местная прокуратура №10.

Как сообщал УНИАН, в Лукьяновском СИЗО проводилась служебная проверка в связи со смертью Колесникова 1 января. Прокуратура Киева инициировала проверку на предмет полноты оказания администрацией СИЗО медицинской помощи заключенному. По предварительному заключению экспертов Киевского городского бюро судебно-медицинской экспертизы, смерть Колесникова наступила от геморрагического панкреатита.